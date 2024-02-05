Российский бизнес UniCredit нарастил чистую прибыль в 10 раз за год

Российский бизнес итальянской финансовой группы UniCredit в 2023 году получил €665 млн чистой прибыли по сравнению с чистым убытком в €200 млн годом ранее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финансовую отчетность группы.

В четвертом квартале 2023 года ЮниКредит Банк заработал €239 млн чистой прибыли, что в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года. По сравнению с предыдущим кварталом прибыль банка выросла на 53%.

Чистый процентный доход российского подразделения UniCredit в 2023 году увеличился на 5,4% и составил €798 млн . Комиссионные доходы выросли на 23%, до €198 млн.

Расходы ЮниКредит Банка на резервы под обесценение кредитов сократились до €5 млн по сравнению с €882 млн евро годом ранее. Операционные расходы банка в 2023 году снизились на 19,4% и составили €228 млн.

В конце января Центральный банк сообщил, что российские банки за 2023 год заработали рекордные 3,4 трлн рублей чистой прибыли. Регулятор признал, что прошлый год стал успешнее, чем 2021 год, и что это связано с восстановлением доходов и сокращением резервов, следствием слабых результатов 2023 года. 292 банка стали прибыльными, что является положительным трендом.

Ранее был назван доход Euroclear от замороженных российских активов.