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В Госдуме объяснили, как сделка по «Яндексу» скажется на IT-отрасли России

Депутат ГД Кирьянов: сделка по «Яндексу» позитивно скажется на IT-отрасли России

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Максим Блинов/РИА Новости

Продажа нидерландской компанией Yandex N.V. своего российского бизнеса позитивно отразится на IT-секторе РФ, а также поспособствует созданию новых рабочих мест. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» озвучил заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Артем Кирьянов. Более того, по его словам, компания сможет работать и за рубежом.

«Сохранение «Яндекса» в российской юрисдикции поможет как самой компании, так и нашим гражданам. Предприятие является одной из самых динамично развивающихся IT-корпораций в мире. Там разрабатываются технологии, которые будут определять образ будущего, в частности ведутся исследования в области беспилотного транспорта, а также искусственного интеллекта и нейросетей», — отметил парламентарий.

Он добавил, что дальнейшая работа «Яндекса» на отечественном рынке позволит России находиться в топе государств с развитой информационной отраслью.

Yandex N.V. продала свой российский бизнес за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров.

Головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет зарегистрированное в Калининградской области МКАО «Яндекс». Основным акционером МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» под управлением топ-менеджеров «Яндекса». Другие участники — структуры ЛУКОЙЛа, основателя Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» и предпринимателя Александра Рязанова.

Ранее главное юрлицо «Яндекса» в России сменило владельца.

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