Минфин России вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила

Минфин России с 7 февраля планирует вернуться к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу. Об этом сообщается на сайте министерства.

Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота до 6 марта 2024 года будет составлять 3,7 млрд руб. Таким образом, совокупный объем средств, которые будут направлены на покупку иностранной валюты и золота, составит 73,2 млрд руб.

«Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2024 года по 6 марта 2024 года. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд руб.», — говорится в сообщении Минфина.

В министерстве отметили, что в январе совокупные нефтегазовые доходы оказались на 122,2 млрд руб. ниже ожидаемого объема.

«Эта величина обусловлена отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений», — указали в ведомстве.

До этого председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ РФ может начать покупать китайский юань по бюджетному правилу, если цена на нефть марки Brent будет варьироваться в пределах $88-90 за баррель.

Ранее россияне установили рекорд по покупке валюты в декабре 2023 года.