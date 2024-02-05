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ЦБ рассказал о краже Telegram-аккаунтов россиян по новой схеме

ЦБ: мошенники угоняют Telegram-аккаунты россиян от имени руководства мессенджера

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Пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу

Мошенники начали красть Telegram-акккаунты россиян от имени администрации мессенджера и службы его поддержки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Пользователям приходят сообщения с аккаунтов, которые называются «администрация Telegram», «Служба поддержки», «Обновление», «Безопасность» и тому подобных. 

В сообщениях обычно говорится о «проведении масштабного обновления безопасности системы для защиты данных пользователей». Для подтверждения проверки системы безопасности пользователям предлагают перейти по фишинговым ссылкам. После перехода по фишинговым ссылкам человеку предлагают следовать инструкциям. Если выполнить их, пользователь навсегда потеряет свой аккаунт или канал.

Ссылки ведут на страницы, название которых незначительно отличается от официального сайта мессенджера Telegram. Например, hxxps://telegramn[.]ru/MTgzNzU= или hxxps://telegramn[.]ru/MTg0MTI=). Среди сайтов, которые в настоящее время участвуют в фишинговых атаках: https://telegraim.ru, https://telegrain.ru, https://telegrain.online, https://telegramn.ru, https://telegrami.ru, https://telegrami.online, https://tefegram.ru, https://tefegram.online.

В пресс-службе уточнили, что старые схемы фишинга по-прежнему актуальны. Например, пользователям в Telegram-каналах, чатах и личных сообщениях приходят просьбы проголосовать на каком-либо сайте за участников детских и иных онлайн-конкурсов. Если человек перейдет по ссылке и начнет «голосовать», у него запросят данные, которые позволят перехватить управление аккаунтом.

«Для дополнительной защиты аккаунта в мессенджере Telegram настоятельно рекомендуем установить двухфакторную аутентификацию в настройках мессенджера. Это пароль, без которого никто кроме вас не сможет подключиться к вашему аккаунту с другого устройства. Просто перейдите в меню «Конфиденциальность» в настройках аккаунта и выберите раздел «Облачный пароль»», — рекомендовал заместитель начальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

С 25 июля в России заработает новый механизм возмещения средств, похищенных у клиентов банков мошенниками, рассказал в интервью газете «Известия» заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.

Ранее россиянам рассказали об изменении тактики телефонных мошенников.

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