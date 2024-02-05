ФАС предложила наказывать бизнес за необоснованный рост цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила обновленную версию законопроекта, направленного на борьбу с необоснованным ростом цен на товары. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства.

Согласно документу, цена признается экономически необоснованной, если в течение 60 дней она выросла более чем на 5% сверх инфляции. До этого ФАС предлагала считать рост цены необоснованным, если в течение 60 дней она увеличивалась более чем на 30%. Однако после обсуждения с правительством ведомство скорректировало этот порог до 5% сверх инфляции.

Инициатива ФАС возникла на фоне всплеска инфляции в 2023 году. В частности, после подорожания таких товаров, как куриные яйца. В октябре прошлого года они подорожали на 23,9% к аналогичному месяцу 2021 года.

Однако в правительстве предложение ФАС подверглось критике. Вице-премьер Андрей Белоусов поручил доработать законопроект и проработать механизмы оценки роста спроса и затрат компаний, влияющих на ценообразование.

Эксперты опасаются, что новая инициатива ФАС приведет к дополнительным издержкам бизнеса и усилению давления на торговые сети. По их мнению, жесткий контроль цен не поможет устранить причины их роста, такие как нехватка персонала или удорожание сырья.

Ранее ФАС завела 28 дел о завышении цен на топливном рынке.