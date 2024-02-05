Сбер стал лауреатом премии «КулибИТ»

Сбер стал лауреатом национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2023», сообщает пресс-служба Сбера.

Приложение SberOffice, объединяющее все сервисы для работников банка, победило в номинации «Вспомогательные обслуживающие бизнес-процессы. Сотрудник и его среда».

Сервис позволяет организовать переезд на другое рабочее место, забронировать коворкинг, найти кафе или другой сервис в здании Сбера.

Также «СберТранспорт» победил сразу в двух номинациях – «Вспомогательные и обслуживающие бизнес-процессы. Операционная эффективность» и «Технологический суверенитет».

Платформа «СберТранспорт» позволяет автоматизировать процессы и снизить расходы на транспортные пути. Система объединяет заказчиков и исполнителей (таксопарки, логистические компании) на одной площадке и обеспечивает комплексное решение транспортных задач любого масштаба на всей территории РФ.

Также «СберТранспорт» помогает управлять полным жизненным циклом заказа транспортных услуг и гибко настраивать параметры сервиса под индивидуальные потребности компании в формате одного окна.

Национальная премия в сфере цифровизации «КулибИТ» учреждена в 2020 году сообществом цифровых управленцев «я-ИТ-ы» для продвижения передовых российских цифровых технологий, решений и талантливых управленцев.

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