ФАС выявила картельный сговор производителей стройматериалов

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила картельный сговор ряда компаний — производителей стройматериалов, которые решили воспользоваться дефицитом из-за санкций и завысить цены. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает «Российская газета».

По его словам, ведомство провело проверку и возбудило уголовное дело. Особое внимание сейчас уделяется ценам на материалы на новых территориях, где идет восстановление жилья.

«Из-за роста цен люди не вкладываются в сумму полученных компенсаций. Поэтому принято решение о повышении размера выплат», — отметил Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что цены на ряд ключевых стройматериалов взяты на ежемесячный контроль. До этого сообщалось о скачке цен на металлопрокат, цемент и другие товары.

По данным Росстата, стройматериалы в России за год подорожали в среднем на 20-40%. Так, кирпич подорожал на 43%, бетонные блоки — на 39%.

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