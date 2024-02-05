Акции «Яндекса» резко упали на новости о разделении бизнеса

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже снижалась более чем на 9%. Об этом на сайте свидетельствовали данные торгов.

Котировки падали на информацию о том, что нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов.

По данным на 10:00 (мск), акции «Яндекса» падали на 9,26%, до 2870 руб. за бумагу. К 10:07 (мск) акции компании замедлили падение и торговались уже на уровне 3040,4 руб. за бумагу (-3,75%).

До этого сообщалось, что Yandex N.V. выведет ценные бумаги из торгов на Московской бирже. На Мосбиржу выйдет международная компания акционерного общества (МКАО) «Яндекс».

В пресс-службе компании сообщали, что «Яндекс» продал свой российский бизнес за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров.

Ранее «Яндекс» представил фирменный электровелосипед.