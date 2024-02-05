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Российский «Яндекс» сохранит бизнесы и активы группы

«Яндекс» сохранит контроль почти за всеми подразделениями группы

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Менеджмент «Яндекса» сохранит под контролем все бизнесы, сервисы и активы группы, за исключением некоторых зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии. Для этого создан специальный «Фонд менеджеров», который получит право veto при принятии ключевых решений. Об этом сообщается в пресс-релизе «Яндекса».

Компания передаст нидерландской структуре Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

До этого стало известно о сделке по продаже компанией Yandex N.V. российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров. Головной компанией вместо нидерландской Yandex N.V. станет международная компания акционерного общества (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в специальном административном районе Калининградской области.

Его основным акционером будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» под управлением менеджмента «Яндекса». Созданный «Фонд менеджеров» получит 2 места в совете директоров новой компании из 10.

Ранее Qiwi завершила процесс продажи российского бизнеса.

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