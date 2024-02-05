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Экономист рассказал, почему нельзя заработать на вкладах

Экономист Сироткин: банковские вклады не покрывают реальную инфляцию

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Depositphotos

Банковские вклады не покрывают реальную инфляцию, поэтому на них невозможно заработать. Такое заявление сделал старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин, слова которого передает «Прайм».

По его словам, при двузначной инфляции и ключевой ставке вклады и накопительные счета в лучшем случае позволят сохранить деньги, а в худшем можно потерять средства. Эксперт добавил, что многие банки предлагают процентные ставки значительно ниже даже официального уровня инфляции.

5 февраля сообщалось, что только 13% россиян считают себя финансово грамотными, при этом 63% считают, что у них есть проблемы с формированием бюджета, накоплением денег и тратами.

В этот же день газета «Известия» писала, что Минфин РФ выступил с инициативой об отмене налога для граждан на доход от долгосрочных депозитов, что, по мнению зампреда Совфеда Николая Журавлева, способствовало бы стимулированию граждан к осуществлению долгосрочных инвестиций.

До этого ЦБ заявил о росте наличных денег в обращении в 2023 году.

Ранее экономист посоветовал россиянам не хранить сбережения в долларах.

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