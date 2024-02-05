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В крупных городах России выросло число кофеен

«Коммерсантъ»: в городах-миллионниках России выросло число кофеен

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Владимир Песня/РИА «Новости»

В крупных городах России в 2023 году увеличилось число кофеен, сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Так, в городах-миллионниках кофеен в прошлом году стало на 10% больше. Их число достигло 15,4 тыс. В частности, в Москве число точек по приготовлению кофе выросло на 11,38% до 5,96 тыс., в Санкт-Петербурге — на 10,51%, до 2,96 тыс. Самые большие темпы прироста наблюдались в Краснодаре, Екатеринбурге и Волгограде, самые маленькие — в Челябинске и Воронеже. В Казани число кофеен осталось прежним. Единственным крупным городом России, где число кофеен в прошлом году сократилось, стал Нижний Новгород.

Эксперты считают, что такой рост обусловлен отложенным накопительным эффектом. Кроме того, увеличение произошло за счет развития внутреннего туризма и возврата массовых мероприятий в городские пространства после пандемии. Также сыграло свою роль увеличение россиянами потребления горячего кофе.

Аналитики отметили, что из-за возросших затрат на запуск заведений и роста популярности кофе навынос стали развиваться точки малого формата, что и в дальнейшем позволит сохранить тенденцию к открытию новых кофеен.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин не может начать свой рабочий день без чашки кофе.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.

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