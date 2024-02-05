Эксперты посчитали срок окупаемости квартир в районах Москвы

Самоокупаемость квартиры в районах Сокол и Чертаново — самая быстрая во всей Москве и составляет 18-20 лет. К такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимости», сравнившие стоимость приобретения и аренды жилья в самых востребованных районах Москвы. Копия подсчетов есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Причем в первом районе в основном нужно рассматривать «вторичку», и тогда срок окупаемости квартиры составит примерно 18 лет, а вот в Чертаново специалисты предлагают рассмотреть новостройки – срок окупаемости таких квартир в этом районе составляет – 20 лет.

Для сравнения, в престижных Хамовниках срок окупаемости недвижимости составляет феноменальные 79 лет для новостроек и 51 год для вторички.

По данным экспертов, в 2023 году интерес к приобретению жилья в Москве снизился на 12-13% по сравнению с предыдущим годом. Однако в некоторых районах наблюдался значительный рост спроса на покупку квартир.

На вторичном рынке лидерами по спросу стали Сокол, Даниловский, Марьина Роща, Хамовники и Арбат. Здесь спрос вырос на 33-59%. Эксперты отмечают, что в Соколе это частично связано со снижением стоимости недвижимости. За год цена квадратного метра упала на 11%, до 304 тыс. рублей.

На первичном рынке заметный интерес наблюдался в районах Дорогомилово, Аэропорт, Чертаново Центральное, Академический и Хамовники. Здесь спрос вырос в 3-4,5 раза на фоне запуска новых жилых комплексов.

При этом ставки аренды в большинстве популярных районов остались прежними или выросли незначительно. Самая высокая плата за наем жилья традиционно в Хамовниках и на Арбате — 250 тыс. рублей в месяц. Самая дешевая аренда в Чертаново Центральном — 45 тысяч рублей.

«На фоне снижения интереса к покупке активизировался спрос на аренду жилья. Люди всё чаще откладывают приобретение квартиры, в том числе ожидая снижения ставок по ипотеке», — прокомментировал данные Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

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