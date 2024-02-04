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Посол Белоруссии заявил о планах РФ снижать цену на газ для республики

Посол в РФ Крутой: цены на газ для Белоруссии планируют снижать после 2026 года

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Россия собирается снизить стоимость природного газа для белорусского рынка после 2026 года. Об этом рассказал посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь-1».

«В основных направлениях развития интеграции Белоруссии и России на 2024-2026 годы зафиксировано, что после 2026 года мы будем продолжать снижение от той точки, о которой договорились президенты, к сближению цены газа именно в российских рублях для создания вот этих равных условий, о которых мы всегда говорим», — заявил Крутой.

4 февраля сообщалось, что «Газпром» установил новый исторический рекорд по поставкам трубопроводного газа в Китай.

В этот же день стало известно, что Германия вынуждена закупать энергетические ресурсы у США по завышенной цене из-за невозможности покупать их у России.

До этого сообщалось, что «Газпром» прокачивает через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» на Украине газ в объеме 42 млн кубометров.

Ранее в ЕС рассказали о новом опасном последствии отказа от российского газа.

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