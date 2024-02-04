Хуснуллин раскрыл причину недофинансирования отрасли ЖКХ

Перекос в тарифной политике регионов является одной из причин недофинансирования сферы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

По мнению Хуснуллина, только за счет тарифов модернизировать отрасль невозможно. Он отметил, что в сфере ЖКХ накопилось множество проблем, в том числе из-за нехватки финансирования, вызванного рядом причин. Одна из них, по словам вице-премьера, — политика регионов, когда местные власти не повышают расценки в рамках установленных лимитов.

«Где-то рост выше и хотят повышать, а где-то есть, например, лимит в четыре процента, а регион повысил на три», — пояснил Хуснуллин.

Он обратил внимание, что, с одной стороны, местные власти сделали все «хорошо для людей», но с другой — отрасль ЖКХ разорили, не оставив средств на инфраструктуру. Такую ситуацию вице-премьер назвал «перекосами в тарифах». Чиновник подчеркнул, что только за счет тарифов «модернизировать все невозможно».

До этого в России продлили поддержку энергетиков и предприятий ЖКХ на Северном Кавказе.

Ранее в кабмине РФ спрогнозировали переломный год для отрасли ЖКХ.