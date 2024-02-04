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Стало известно, сколько нового жилья ввели в эксплуатацию в России за 2023 год

Хуснуллин: за 2023 год в эксплуатацию ввели 135 млн кв. м жилой недвижимости

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По итогам 2023 года в России было введено в эксплуатацию 175 млн кв. м новой недвижимости. Из них 135 кв. м составило чистое жилье в общей площади, 110 — в абсолютной жилой. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках выставки-форума «Россия». Его цитирует ТАСС.

Для сравнения: в 2000 году в России было введено в эксплуатацию всего 30,3 млн кв. м недвижимости.

При этом, по словам Хуснуллина, строительство жилья в 2023 году занимало около 75% в совокупном объеме ввода недвижимости.

Ранее в кабмине РФ рассказали о планах в отношении «Семейной ипотеки». Льготную программу намерены продлить. Кроме того, правительство планирует поддержать выдачу соответствующих кредитов на Дальнем Востоке и в Донбассе.

До этого в министерстве финансов оценили расходы федерального бюджета на продление льготной ипотеки в стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил за продление программы льготной семейной ипотеки.

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