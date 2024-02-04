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Запад придумал, как использовать замороженные российские активы на помощь Украине

FT: G7 хочет выпустить долговые обязательства для Украины под залог активов РФ

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Depositphotos

Страны «Большой семерки» (G7) придумали, как использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

На Западе предложили выпустить долговые обязательства для Киева под залог заблокированных активов ЦБ РФ. Это попытка найти компромисс между всеми вовлеченными сторонами, отметили собеседники издания.

Такой план позволит собрать средства для Украины без острой необходимости решать юридические вопросы относительно изъятия российских активов.

До этого сообщалось, что доход международного депозитария Euroclear от замороженных активов России по итогам 2023 вырос в 5,5 раза, достигнув €4,4 млрд против €821 млн годом ранее.

На прошлой неделе сообщалось, что Бельгия намерена выделить €611 млн прибыли с заблокированных активов РФ Украине.

Ранее страны Евросоюза согласовали схему регистрации прибыли от замороженных активов России.

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