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В России ведут работу по оформлению магазинов беспошлинной торговли

МИД РФ: идет документальное оформление магазинов беспошлинной торговли в России

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Global Look Press

В России началась работа по документальному оформлению деятельности магазинов беспошлинной торговли для дипломатов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).

По словам начальника управления Вячеслава Фатина, в данный момент идет согласование устава, договора об учреждении ООО и положения о конкурсе на выбор соучредителей — документов, относящихся к компании, которая займется организацией беспошлинной торговли для дипломатических ведомств.

В августе 2022 года стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге откроются магазины беспошлинной торговли для дипломатов и сотрудников международных организаций. Отмечается, что цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин возможно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ.

В ГлавУпДК неоднократно подчеркивали, что новые точки — это не аналог советских «Березок», поскольку россияне не смогут попасть в магазины.

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