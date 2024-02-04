В России подешевели гречка, картофель и гаджеты

В 2023 году в России снизились цены на некоторые товары, но особенно сильно подешевели гречневая крупа, картофель и гаджеты. Об этом «Вечерней Москве» рассказал аналитик Даниил Кашин.

По его словам, стоимость гречки упала сразу на 20%, а картофеля — на 10%. Эксперт объяснил это превышением предложения над спросом. Падение цен на гаджеты же, по словам Кашина, произошло из-за увеличившегося потока товаров из дружественных РФ стран по схеме параллельного импорта.

Немного подешевели и яйца: отмечается, что впервые с июня 2023 года их стоимость снизилась на 0,2%.

По мнению Кашина, в 2024 году также стоит ожидать уменьшения цен на бытовую химию, поскольку Россия начала самостоятельно производить компоненты для ряда товаров из этой категории. Аналитик предсказывает падение стоимости на 5–7%.

Несмотря на небольшое снижение стоимости яиц, дальнейшего уменьшения цен ждать не стоит, уверен доктор экономических наук, профессор Леонид Холод. Он объяснил это сохранением инфляции.

Ранее в Центробанке допустили снижение ключевой ставки в 2024 году при устойчивом тренде на снижение инфляции.