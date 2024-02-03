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Европейские авиакомпании начали подготовку к лету. Сезон может стать рекордным

FT: Европейские авиакомпании готовятся к рекордному числу пассажиров летом

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Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские авиакомпании начали подготовку к лету. Согласно прогнозам, сезон 2024 года может стать рекордным. Об этом пишет Financial Times.

На фоне роста объема бронирований путешествий крупнейшие перевозчики Европы, в частности лоукостеры Ryanair, easyJet и Wizz Air, увеличили количество рейсов с апреля по октябрь 2024 года. В этот период авиакомпании смогут перевести 817,5 млн пассажиров, что является самым высоким показателем за всю историю.

Согласно консенсус-оценкам FactSet, скорректированная операционная прибыль шести крупнейших европейских перевозчиков в 2024 году может достигнуть €10,5 млрд по сравнению с €9,2 млрд в прошлом году.

«Люди по-прежнему хотят путешествовать, и, несмотря на проблемы с ценами на жизнь, потребители отдают приоритет впечатлениям», — отметил руководитель отдела европейских транспортных исследований в Barclays Эндрю Лоббенберг.

До этого в OneTwoTrip назвали самые популярные у россиян направления для отдыха весной.

Ранее стало известно, сколько иностранцев посетили Россию в 2023 году.

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