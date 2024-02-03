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Россиян предупредили о скором подорожании аренды квартир

Риелтор Доброхотова: к весне можно ожидать умеренного роста цен на аренду жилья

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Depositphotos

Аренда жилья в России весной может подорожать, рассказала «Российской газете» управляющий партнер bnMAP.pro, основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

«Зимой арендные ставки обычно не меняются, если не происходит чего-то экстраординарного, а к весне можно ожидать умеренного роста», — заявила эксперт.

Спрос на арендное жилье в России будет оставаться на высоком уровне, пока ставки по ипотеке не станут комфортными, отметила Доброхотова.

Накануне сообщалось, что средний платеж по семейной ипотеке по итогам 2023 года вырос на 18% и достиг 34,5 тыс. рублей в месяц. При этом срок выплаты кредита растянулся с 329 до 336 месяцев.

До этого россиянам объяснили, как оформить в 2024 году налоговый вычет при покупке жилья. Супруги могут вернуть до 1,3 млн рублей.

Ранее в Сбере раскрыли эффект от изменения условий по льготной ипотеке.

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