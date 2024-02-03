Россияне стали чаще ремонтировать сломанную технику

Россияне стали чаще относить свои гаджеты в ремонт. Число обращений в 2023 году выросло на 23%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании «Платформа ОФД» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

Средний чек ремонта техники по итогам года составил 3020 рублей. Это на 6% выше уровня 2022-го. Чаще всего в прошлом году приносили чинить смартфоны и принтеры. Следом идут ноутбуки и компьютеры. Самый популярный запрос — замена комплектующих.

При этом россияне готовы платить за ремонт своих электронных гаджетов в пределах 20-30% от цены нового устройства. Если стоимость услуги окажется дороже, клиент выбирает покупку нового устройства либо сдачу в трейд-ин.

До этого стало известно, что продажи ноутбуков российских брендов за 2023 год выросли в два раза, до 256 тыс. устройств, или 8,4 млрд рублей в денежном эквиваленте. Средний чек увеличился на 9% и составил 37 210 рублей. В результате доля российских ноутбуков на отечественном рынке достигла 8%. Лидерами являются бренды Digma, Irbis и Fplus.

Ранее сообщалось о стремительном росте российского рынка игровых консолей.