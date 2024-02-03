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Экономисты объяснили неожиданный рост экономики США

NYT: неожиданный рост экономики США обусловлен удачей и разумной политикой

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Mary Altaffer/AP

Экономика США растет быстрее европейских стран, что обусловлено «сочетанием удачи и здравомыслия». Об этом пишет New York Times со ссылкой на опрошенных экономистов.

Согласно материалу издания, инфляция в разных странах мира снижается, и повсеместно экономический рост остается устойчивым вопреки прогнозам экономистов. При этом специалисты особо выделяют экономические показатели США.

Как отмечает NYT, на фоне американских показателей прогресс Германии, Великобритании и других стран выглядит «вяло».

Как указано в статье, одной из причин экономического успеха США стала фискальная политика. Отмечается, что американские власти продолжают тратить много денег, а в последнее время Белый дом начал масштабные инвестиции в инфраструктуру и сферу борьбы за сохранение климата. Ряд специалистов считают, что в дальнейшем это может дорого обойтись из-за роста госдолга.

Другой причиной называется зависимость Европы от российских энергоресурсов. Как пишет NYT, в прошлом году 68% европейских компаний столкнулись с подорожанием энергоносителей на четверть и более, тогда как в США о такой проблеме сообщили лишь 30% предприятий.

По мнению экспертов, еще одним фактором стала демографическая ситуация. Так, средний возраст в США составляет около 38,5 лет, тогда как в Германии он равен 46,7 годам, а в Японии — 49,5 лет. Экономисты отмечают, что молодежь в США больше работает, а семьи с детьми покупают недвижимость и тратят больше пенсионеров.

Как указала управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, устойчивость американской экономики обусловлена изоляцией от волатильности мировых энергорынков и иными факторами.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на данные управления конгресса США по бюджету сообщало, что Соединенным Штатам вскоре придется тратить больше средств на выплату процентов по национальному долгу в $34 трлн, чем на национальную оборону.

1 февраля стало известно, что в США могут провести реструктуризацию госдолга.

Ранее эксперты предрекли проблемы с госдолгом США при конфискации активов РФ.

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