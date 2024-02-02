За год на блокчейн-платформе «А-Токен» разместили цифровые активы на 35,6 млрд рублей

Альфа-Банк отметил год с запуска платформы цифровых финансовых активов «А-Токен» — за это время она признана лучшей в рейтинге Cbonds Awards, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

За год работы платформы ЦФА «А-Токен» Альфа-Банк выпустил цифровых финансовых активов на 35,6 млрд рублей — это около 44% от всего объема в России, который составляет более 80 млрд рублей. Всего на счету у «А-Токен» 79 выпусков, отметили в банке.

В компании уточнили, что платформа позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечении капитала всем категориям инвесторов: частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка.

В ноябре 2023 года Альфа-Банк стал первым оператором информационных систем, который сделал ЦФА доступными широкому кругу инвесторов, в том числе и обычным людям, даже не являющимся квалифицированными инвесторами. За год они инвестировали 25 млрд рублей.

На «А-Токен» выпускались эквиваленты традиционных финансовых инструментов в виде денежных требований и принципиально новые инвестиционные инструменты, аналогов которым ранее не было на рынке, добавили в Альфа-Банке.

В декабре 2023 года А-Токен был признан победителем в номинации Cbonds Awards «Лучшая платформа ЦФА». Платформа А-Токен возглавила рейтинг операторов объему размещений, заняв практически половину рынка цифровых финансовых активов.

По словам директора крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимира Воейкова, за год работы платформы к ней присоединились десятки тысяч инвесторов, в том числе институциональных. Компания запустила около десятка уникальных продуктов с параметрами, ранее недоступными на традиционном рынке.

«На «А-Токен» прошли размещения совокупным объемом более 35 млрд рублей. В итоге мы получили звание «Лучшая платформа ЦФА», подтвердив свое лидерство среди десяти существующих площадок на рынке цифровых финансовых активов. Сейчас перед нами стоят еще более амбициозные планы», — заявил Воейков.

Напомним, 2 февраля 2023 года Альфа-Банк запустил платформу цифровых финансовых активов «А-Токен». Первая сделка состоялась через 3 недели.