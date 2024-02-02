Стало известно, насколько вырос платеж по семейной ипотеке в России за год

Средний платеж по семейной ипотеке в России по итогам 2023 года увеличился на 18%, до 34,5 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на замруководителя ипотечного департамента риелторской компании «Этажи» Татьяну Решетникову.

При этом срок льготного ипотечного кредитования по семейной программе за период вырос до 336 месяцев против 329 годом ранее.

Между тем средний платеж по ипотеке с господдержкой, напротив, упал до 34 тыс. рублей. Снижение составило 2%.

«Популярность ипотеки с господдержкой снижается, а по семейной ипотеке россияне стараются выбрать максимально возможную сумму кредита, иногда на пределе своих финансовых возможностей», — отметила эксперт.

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