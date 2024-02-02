В Объединении туроператоров оценили удобство карт для иностранных туристов

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в интервью RT прокомментировал сообщения о том, что российские банки начали выпускать платежные карты для иностранных туристов. По его словам, новшество будет удобно в первую очередь организованным путешественникам.

«Потому что часть организационного процесса по получению таких карт будут брать на себя туроператоры. И это очень важно, когда турист до своей туристической поездки решает все эти организационные моменты. И по приезду получает для себя возможность достаточно полноценно отдыхать», — отметил Осауленко.

Он добавил, что на сегодняшний день обсуждаются и другие меры поддержки для зарубежных гостей, к примеру, расширение временного диапазона работы обменных пунктов.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на начальника департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиту Кондратьева, российские банки начали в тестовом режиме выпускать платежные карты для туристов из других стран.

В декабре прошлого года первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал, что сервис денежных переводов банка «ЮMoney» начал дистанционно открывать счета и выпускать карты для иностранных граждан. По его словам, туристы могут выпустить виртуальную карту через приложение сервиса для Android, а по прилету в Россию получить пластиковую версию.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы стали чаще приезжать в Россию.