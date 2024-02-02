В Думе объяснили, почему импортные яйца не добрались до прилавков

Доля импортных яиц оказалась намного меньше произведенных в России, поэтому они и не попали в торговые сети, заявил в беседе с «Известиями» первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев.

По словам депутата, правительству РФ пришлось договориться о поставках товара из-за рубежа на фоне массового ажиотажа в стране. Однако по факту в конце прошлого года ничего с производством яиц в России не изменилось.

«Не закрылась ни одна фабрика, не уменьшилось поголовье кур. Изменилась только стоимость у продавцов. Но это был очевидный картельный сговор», — сказал Арефьев.

Сейчас, когда цены на пищевое яйцо в стране начали стабилизироваться, необходимость в импорте товара и вовсе отпала, подчеркнул он.

Аналогичное мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов.

«Привозить яйца в Россию из других стран не имеет смысла, потому что там они дороже, чем у наших производителей. Например, в Европе и в Америке этот товар дороже в пять–шесть раз», — заявил депутат.

До этого газета «Известия» опубликовала статью, в которой говорилось, что зарубежные яйца так и не попали на полки российских магазинов. Вместо этого продукция была перенаправлена в переработку, например, для применения в кондитерской промышленности.

Россия с 1 января 2024 года обнулила пошлину на ввоз куриных яиц для объема поставок до 1,2 млрд штук.

Ранее регионам дали рекомендации по формированию цен на яйца.