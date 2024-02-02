Размер текста
А
А
А

Основатель Google купил частный остров в Пуэрто-Рико

Ларри Пейдж приобрел частный остров Кайо-Норте в Пуэрто-Рико за $32 млн

close
100%
Albin Lohr-Jones/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Сооснователь Google Ларри Пейдж в 2018 году тайно приобрел частный остров Кайо-Норте в Пуэрто-Рико за $32 млн. Об этом свидетельствуют документы, изученные Business Insider.

Пейдж купил остров через компанию с ограниченной ответственностью US Virgin Island Properties, которую ранее идентифицировали как принадлежащую миллиардеру. Пейдж и его жена Люсинда Саутворт являются доверенными лицами и фактическими владельцами этой компании.

Покупка Кайо-Норте включала большую часть острова за $28,7 млн и меньшую часть за $3,4 млн. Общая сумма сделки составила чуть более $32 млн.

В документах реестра недвижимости Пуэрто-Рико упоминается, что продажу удостоверила Кристина Росадо от имени компании Assumption LLC. Эта компания управляет активами семейного офиса Пейджа.

Теперь у основателя Google как минимум пять частных островов в Карибском бассейне и Южной Пацифике. Неизвестно, есть ли еще. Пейдж и его представители не ответили на запросы Business Insider.

Кайо-Норте расположен примерно в 20 морских милях к востоку от Пуэрто-Рико. Он известен белыми песчаными пляжами, коралловыми рифами и колонией морских черепах. Ранее остров принадлежал местному застройщику Дэну Шелли и семье Падрон.

До этого стало известно, что дочь австрийского миллиардера решила раздать прохожим $25 млн.

Ранее рэпер Рик Росс купил жилье на острове за $35 млн.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами