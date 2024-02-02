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Зумеры и миллениалы начали бездумно тратить свои сбережения из-за стресса от роста цен

Bloomberg: молодежь начала бездумно спускать деньги из-за стресса от высоких цен

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Представители поколений Z и Y стали больше тратить на мелкие покупки из-за стресса от постоянно растущих цен, пишет Bloomberg.

Сейчас для молодого поколения такие финансовые цели, как покупка дома и накопление средств на пенсию, кажутся недосягаемыми из-за высокой инфляции. Полагая, что их финансовое будущее обречено, зумеры и миллениалы предпочитают «жить здесь и сейчас». Такого принципа, согласно статье, придерживаются 27% американцев в возрасте до 30 лет.

«Проблемы с экономикой, глобальное потепление, постоянные политические и социальные волнения. Легче тратить деньги на вещи, которые принесут немедленное удовлетворение», — заявила одна из собеседниц издания.

Покупательское поведение современной молодежи в том числе изменилось из-за возросшей родительской поддержки. Многие зумеры и миллениалы продолжают жить вместе с семьей, что дает им возможность тратить больше средств, чтобы побаловать себя.

В целом фатализм и нелогичные привычки в расходах среди населения стали более распространены после пандемии.

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