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Названа стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль

Skolkovo Realty: самая дешевая квартира с видом на Кремль стоит 28 млн рублей

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Maxim Shemetov/Reuters

Покупка самого дешевого жилья с видом на московский Кремль обойдется в 28 млн рублей, рассказали «Ленте.ру» эксперты компании Skolkovo Realty.

В январе на вторичном рынке недвижимости были доступны 28 лотов с видом на Кремль. Самый доступный расположен в Южном административном округе (ЮАО). Это двухкомнатная квартира на 28 этаже площадью 56 кв. м.

Самый дорогой объект в этой категории продается за 3,2 млрд рублей. Метраж квартиры составляет 960 кв. м, находится жилье в Пресненском районе в центре столицы.

Самый близкий по расположению к Кремлю объект с видом на него доступен к покупке за 219 млн рублей. «Трешке» площадью 142 кв. м стоит на Софийской набережной.

До этого в ЦБ спрогнозировали остановку роста цен на жилье в России.

Ранее россиянам объяснили, как получить в 2024 году налоговый вычет при покупке жилья.

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