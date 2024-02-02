Мишустин оценил, какой эффект внедрение ИИ может оказать на экономику России к 2030 году

Экономический эффект от применения искусственного интеллекта (ИИ) в России к 2030 году превысит 10 трлн рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Такой показатель прибавит к ВВП страны порядка 6%, добавил представитель кабмина.

За последние два года уровень использования ИИ в сферах экономики госуправления России вырос в 1,5 раза. Правительство намерено и дальше продолжать работу по цифровизации всех сфер.

Ранее Мишустин объяснил, в чем разница между российской нейросетью GigaChat и западной ChatGPT. По словам премьер-министра, отечественную модель от иностранной отличает картина мира. У них разное понимание, что такое «хорошо», а что такое «плохо», подчеркнул он.

До этого стало известно, что в этом году на портале «Госуслуги» начнется внедрение технологии ChatGPT. ИИ планируется использовать для консультации граждан.

Ранее россияне рассказали о своем отношении к ИИ и нейросетям.