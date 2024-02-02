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Уровень использования ИИ в экономике России за два года увеличился в 1,5 раза

Мишустин: уровень использования ИИ в экономике РФ за два года вырос в 1,5 раза

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Shutterstock

Средний уровень применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в экономике и госуправлении России с 2022 года вырос в 1,5 раза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По словам представителя кабмина, в стране продолжат работу по внедрению цифровых решений во все сферы.

Говоря о развитии высоких технологий в России, Мишустин также упомянул отечественную нейросеть GigaChat. Премьер объяснил, чем она отличается от западной модели.

«Мышление искусственного интеллекта зависит от обучающего набора данных и отражает специфику страны происхождения. Так, в «мозгах» российского GigaChat и западного ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое «хорошо», а что такое «плохо»», — заявил Мишустин.

Накануне сообщалось, что в 2024 году на портале «Госуслуги» начнется внедрение технологии ChatGPT для консультации граждан.

Ранее россияне рассказали, зачем пользуются ИИ и нейросетями.

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