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Объем экспорта пиломатериалов из России упал на 10%

РБК: экспорт российских пиломатериалов снизился в 2023 году на 10%

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Россия по результатам 2023 года экспортировала на 10% меньше пиломатериалов по сравнению с предыдущим годом — 20,7 млн куб. м против 23 млн куб. м. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные статистики федерального лесоучетного учреждения «Рослесинфорг».

Несмотря на введенные в отношении России санкции, лесопромышленники страны смогли в кратчайшие сроки переориентироваться с европейского рынка на азиатский. Доля стран Азии в закупках российских пиломатериалов выросла на 11 процентных пунктов и составила 98%. В 2021 году доля стран из этой части света в структуре экспорта составляла 76%.

Россия в основном экспортирует брус, обрезные и необрезные доски из ели, сосну, лиственницу, а также пиловочник (сырье для производства досок), балансовую древесину и фанкряж.

На прошлой неделе стало известно, что Россия по результатам 2023 года экспортировала на 3% меньше химической продукции.

Ранее в Индии заявили об «огромном потенциале» торговых возможностей с Россией.

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