Стало известно о загадочной судьбе импортных яиц в России

Импортные яйца, скорее всего, так и не попали в торговые сети в России. О таинственной судьбе продукции пишет газета «Известия».

С большей долей вероятности иностранные куриные яйца были отправлены в переработку — например, в интересах кондитерской промышленности.

Как рассказали «Известиям» эксперты, торговым сетям невыгодно заключать долгосрочные контракты с зарубежными поставщиками, поэтому импортным яйцам на полках магазинов просто неоткуда взяться. «Например, в отношении Турции ранее стало известно, что эта страна блокирует счета российского бизнеса. Следовательно, нельзя назвать ее надежным партнером и постоянным поставщиком яиц», — заявил глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов.

Фактические поставки из других стран никак не повлияли на стабилизацию цен яиц в России. Представители бизнеса считают, что стабилизировать цены на этот товар удалось за счет принятия мер на внутреннем рынке, пишут «Известия». Среди прочего торговые сети смогли заключить долгосрочные соглашения с производителями, что смогло удовлетворить спрос.

Правительство России с 1 января 2024 года обнулила пошлину на ввоз куриных яиц для объема поставок до 1,2 млрд штук.

Ранее регионам дали рекомендации по формированию цен на яйца.