Звездный хирург Хайдаров объяснил, почему ликвидировал свою клинику

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров ликвидировал свою клинику ООО «Русская медицина». Сам Хайдаров рассказал «Газете.Ru», что открыл это юрлицо с партнером несколько лет назад, чтобы создать медицинский центр, однако никакой деятельности там не вел. Хирург отметил, что ликвидация не связана с обвинениями клиентов в некачественных услугах.

«Не связано абсолютно. Это было юрлицо, которое мы открывали еще, по-моему, в 2022 или в 2021 году. И планировали как медицинский центр для реабилитации, так и запускать направления, БАДЫ и так далее. Мы открыли другую клинику с другим юридическим адресом, поэтому решили пока закрыть эту. Оно пустует просто так, постоянно из банка звонят, спрашивают, предлагают счета открыть. Там никакой деятельности не начиналось, просто открыли компанию с одним партнером, но так и не перешли к действиям, вошли в партнерство с другим человеком касаемо компании «Ай Кью Пластик». Занимаемся изо всех сил сейчас развитием клиники. Бывает же, что вы компанию открыли с партнером и просто не пришли к осуществлению проекта. Параллельно у меня появился другой проект тоже по медицине. Поэтому [закрываем], чтобы она не висела просто так», — сказал он.

Пластический хирург Тимур Хайдаров оперировал многих российских знаменитостей. В 2023 году он оказался в центре скандала после того, как пациенты начали жаловаться на качество проведенных им вмешательств.

В июле прошлого года певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Артистка отметила, что после операции заметила асимметрию и «отвратительные шрамы». Сам хирург утверждал, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.

Певица Любовь Успенская поддержала Славу, заявив, что тоже осталась недовольна результатами операции у Хайдарова. После еще 52 девушки подписали коллективное письмо против хирурга.

До сентября прошлого года Тимур Хайдаров был владельцем медицинской организации ООО «Кьюлаб». За 2022 год, судя по финансовой отчетности, выручка компании составила 4,1 млн рублей, а прибыль — всего 158 тыс. У клиники Хайдарова «Ай Кью Пластик» выручка также оказалась в минусе на 6 млн рублей. В 2022 году она составляла 54 млн.

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