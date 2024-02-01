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Пассажирооборот авиакомпаний мира приблизился к допандемийному уровню

Пассажирооборот авиакомпаний мира достиг 94% от уровня допандемийного 2019 года

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Пассажиропоток авиакомпаний мира в 2023 году еще больше приблизился к допандемийным уровням. Общий объем трафика за период составил 94,1% от показателя 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

«Объем перевозок в декабре был всего на 2,5% ниже уровня 2019 года. Это хорошая новость. Восстановление связи дает импульс мировой экономике», — отметил генеральный директор IATA Уилли Уолш.

Авиакомпании Азиатско-Тихоокеанского региона сообщили о росте международных перевозок за весь 2023 год на 126,1% по сравнению с 2022 годом, сохранив самый высокий показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среди регионов.

Объем трафика европейских перевозчиков за период вырос на 22%, ближневосточных авиакомпаний — на 33,3%, североамериканских — на 28,3%.

Латиноамериканские авиакомпании сообщили об увеличении трафика на 28,6%. Годовой трафик африканских авиакомпаний в 2023 году вырос на 38,7%

До этого стало известно, сколько пассажиров перевезли российские авиакомпании в 2023 году.

Ранее эксперты назвали топ-20 самых безопасных авиакомпаний в мире.

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