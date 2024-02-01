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Adidas не досчитался €1 млрд выручки. Деньги «съела» девальвация песо в Аргентине

Adidas в 2023 году лишился €1 млрд выручки из-за девальвации песо в Аргентине

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Shutterstock/FOTODOM

Спортивный бренд Adidas по итогам 2023 года потерял порядка €1 млрд выручки из-за девальвации аргентинского песо, следует из отчета компании о предварительных финансовых результатах.

Кроме того, отпечаток на финансовых показателях компании оставил разрыв сотрудничества с рэпером Канье Уэстом, в коллаборации с которым выпускалась коллекция Yeezy, говорится в документе.

До этого в Москве открылся магазин ASP с продукцией брендов Adidas и Reebok. Руководитель компании Lestate, которой принадлежит торговый объект, Илья Комиссаров рассказал о планах по созданию целой ритейл-сети.

По прогнозам аналитиков, товары Adidas и Reebok с перезапуском магазинов в России могут подорожать до 50% к прежним ценам из-за сложной логистики.

Ранее стало известно, зачем Decathlon продолжил поставки товаров в РФ после закрытия.

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