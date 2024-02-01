Доля импортной соли на российском рынке выросла

Доля импортной соли на российском рынке в 2023 году выросла до 33,6% по сравнению с 31,1% годом ранее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского продовольственного союза (Руспродсоюз).

По словам зампредседателя Руспродсоюза Дмитрия Леонова, основной причиной роста импорта стали сложности с железнодорожными перевозками российской соли. Сроки доставки порожних и груженых вагонов увеличились более чем в 3 раза — до 15-17 дней. Это привело к снижению отгрузки отечественной соли почти вдвое.

Другим фактором эксперт назвал предпочтение торговых сетей, которые выбирают для продажи импортную соль или продукцию компаний-перефасовщиков вместо российских производителей.

При этом производственных мощностей российских предприятий достаточно как для внутреннего рынка, так и для наращивания экспорта, отмечает Руспродсоюз. В связи с этим союз намерен предложить ввести квоты на продажу отечественной соли в розничных сетях.

Основными поставщиками импортной соли в Россию являются Белоруссия, Казахстан, Турция, Азербайджан и Иран.

До этого эксперт предупредил о грядущем дефиците шоколада в России.

Ранее в России исключили дефицит продовольствия из-за ситуации в Красном море.