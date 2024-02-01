В офисах «Укрнафты» проходят обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в офисах крупнейшей нефте- и газодобывающей компании Украины «Укрнафта» из-за закупок труб по завышенным ценам. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале агентства РБК-Украина.

«Сотрудники НАБУ проводят обыски в офисах «Укрнафты». Предварительно известно, что следственные действия связаны с закупкой труб по завышенным ценам у ООО «Интерпайп Украина», — указано там.

Отмечается, что фирма принадлежит олигарху Виктору Пинчуку.

В декабре в НАБУ сообщили, что правоохранительные органы Украины обвинили бывшего первого заместителя главы Фонда государственного имущества страны (ФГИУ) в получении незаконных доходов от двух крупных государственных предприятий. По данным НАБУ, преступная организация, которую возглавляли руководители ФГИУ, нанесла государству ущерб на сумму свыше 400 млн гривен (более $10,8 млн). При этом фамилия чиновника, которому было предъявлено обвинение, не называлась, было указано лишь то, что сейчас он является действующим должностным лицом ПАО «Укрнафта».

Ранее СБУ изъяла 16 тысяч тонн нефтепродуктов «Укрнафты» и «Укртатнафты» на почти $21 млн.