Предпринимателям объяснили, почему с клиентом важно заключать договор

На практике случаются ситуации, когда услуга оказана качественно и в полном объеме, но клиент утверждает, что это не так, и угрожает судебным разбирательством. Чтобы избежать подобных конфликтов необходимо всегда заключать договор. Об этом РИАМО сообщила психолог, бизнес-стратег, основатель Simuran Consulting Владмира Симуран.

«Обязательно подписывайте договор, в котором все подробно расписано и зафиксировано. Сначала это выглядит как бюрократия и занимает определенное время, зато потом сохранит ваше время и деньги», — подчеркнула Симуран.

Она добавила, что важно подписывать именно договор, а не оферту. Таким образом, по ее словам, есть возможность подписывать акты приема-передачи оказанных услуг, что является прямым доказательством в суде.

До этого Симуран объяснила, как себя вести, если клиент грозится уйти к конкурентам. По ее словам, диалог важно перевести в конструктивное русло.

Эксперт рекомендовала дать клиенту понять что он потеряет, уйдя к конкурентам, будь то отзывчивый персонал, накопительные скидки и т.д. При этом она подчеркнула, что предприниматель должен задать себе вопрос — окупится ли такая сделка.

Ранее россиянам рассказали, как избежать мошенников при покупках на маркетплейсах.