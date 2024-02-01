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Песков отреагировал на ужесточение требований турецких банков к клиентам из РФ

Песков: турецкие банки ужесточили требования к клиентам из РФ из-за давления США

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Алексей Никольский/РИА Новости

Россия находится в состоянии активного диалога с турецкими властями после того, как местные банки ужесточили требования клиентам из РФ. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Проблемы вызваны совершенно беспрецедентным неприкрытым давлением, которое оказывает США на Турцию, турецкие компании, в том числе. Мы находимся в диалоге», — сказал он.

Песков подчеркнул, что подобное давление не должно мешать двусторонним отношениям между странами.

До этого сообщалось, что из-за опасений перед санкциями турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими компаниями. Корреспондентские отношения и обработка платежей приостанавливаются без формального закрытия договора.

Экономист Андрей Колганов заявил, что ситуация с отказом турецких банков работать с РФ не является катастрофичной. Российские компании могут использовать альтернативные каналы обслуживания.

Ранее в Кремле отреагировали на арест бывшего мэра Севастополя в Лондоне.

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