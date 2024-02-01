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ФНС подала многомиллиардный иск к «Икеа торг»

ФНС подала иск к российской структуре шведской IKEA на 12,9 миллиарда рублей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск к «Икеа торг», учредителем которой является головная компания шведской IKEA холдинг Ingka. Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.

Иск заявлен на сумму 12,9 миллиарда рублей.

Карточка дела появилась в картотеке Арбитражного суда Московской области, истцом выступает межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №1.

3 марта 2022 года пресс-служба производителя мебели и товаров для дома IKEA заявила, что компания временно приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии. 15 июня объявили о запланированном увольнении сотрудников и продаже всех четырех заводов на территории России. Позднее сообщалось, что IKEA решила ликвидировать одну из российских структур — ООО «Икеа Закупочные Услуги Рус». В марте 2023 года стало известно, что IKEA продала последнюю принадлежащую ему фабрику в России совладельцу петербургского производителя декоративных покрытий Slotex Вадиму Осипову.

Ранее председатель совета директоров компании «Лузалес» Руслан Семенюк назвал сделку по покупке заводов IKEA в России исторической.

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