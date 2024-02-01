Размер текста
А
А
А

Цены на билеты в российские кинотеатры достигли пика

Средняя стоимость билета в российский кинотеатр в январе обновила рекорд

close
100%
Depositphotos

Билеты в российские кинотеатры в январе подорожали до рекордных значений. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

В праздничную неделю с 1 по 8 января средняя цена на билет в кино составила 391,8 рубля. За долгие новогодние выходные российские кинотеатры посетило 14,8 млн зрителей.

В следующие две недели средняя цена билета упала до 363,1 рубля и 358,7 рубля соответственно. В конце месяца средняя стоимость похода в кинотеатр в России снова подорожала, составив 371,9 рубля с человека.

С 2015 года средние цены на билеты в кинотеатр в стране варьировались от 240 до 270 рублей и редко превышали отметку в 300 рублей.

До этого «Газета.Ru» узнала, как россияне относятся к отечественному кинематографу. Резко отрицательно высказались лишь 6%. При этом больше половины опрошенных положительно оценили тренд на экранизацию традиционных русских сказок.

Ранее сообщалось, что доходы «пиратов» в России удвоились после ухода Netflix.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами