Цены на билеты в российские кинотеатры достигли пика

Билеты в российские кинотеатры в январе подорожали до рекордных значений. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

В праздничную неделю с 1 по 8 января средняя цена на билет в кино составила 391,8 рубля. За долгие новогодние выходные российские кинотеатры посетило 14,8 млн зрителей.

В следующие две недели средняя цена билета упала до 363,1 рубля и 358,7 рубля соответственно. В конце месяца средняя стоимость похода в кинотеатр в России снова подорожала, составив 371,9 рубля с человека.

С 2015 года средние цены на билеты в кинотеатр в стране варьировались от 240 до 270 рублей и редко превышали отметку в 300 рублей.

До этого «Газета.Ru» узнала, как россияне относятся к отечественному кинематографу. Резко отрицательно высказались лишь 6%. При этом больше половины опрошенных положительно оценили тренд на экранизацию традиционных русских сказок.

Ранее сообщалось, что доходы «пиратов» в России удвоились после ухода Netflix.