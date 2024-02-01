Российским банкам предложили искать своих клиентов-нерезидентов по геолокации

Кабмин РФ предложил обязать российские банки проверять налоговое резидентство своих клиентов по геолокации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект постановления российского правительства.

В документе указали, что если клиент не предоставил запрашиваемые документы, то банк может прекратить проведение операций по его счету, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Если меры утвердят, то банки должны будут проверять геолокацию клиента, например, из какой страны он заходит в онлайн-банк, объяснил глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин. То есть если банк выявит признаки, что человек, возможно, живет за границей, у него нужно дополнительно запросить документы о резидентстве. Информацию будут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС), пояснил Емелин.

Однако он признал, что для того, чтобы идея воплотилась в жизнь, банкам придется доработать свои информационные системы и технологические алгоритмы совершения операций.

В Почта Банке добавили, что геолокация не может дать однозначный ответ, является ли клиент налоговым резидентом другой страны. Дело в том, что он может находиться и работать в России, но при этом постоянно использовать VPN на смартфоне. Также клиент имеет право в мобильном приложении на своем устройстве ограничить права доступа к информации о местоположении или отключить такой функционал. И в этом случае банки не могут ограничивать доступ клиента к управлению своими деньгами, заключили НСФР.

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