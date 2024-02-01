В России в сведения при кадастровой оценке включат аварийность домов

С 1 февраля 2024 года в России в перечнях объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, будет учитываться признание дома аварийным. Об этом, ссылаясь на соответствующий приказ Росреестра, сообщает РИА Недвижимость.

В Росреестре подчеркнули, что раньше информация об аварийности дома поступала в рамках подготовки к государственной кадастровой оценке от органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и снабжающих их ресурсами. После вступления изменений в силу такая информация будет направляться с помощью формирования соответствующих сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В ведомстве отметили, что такая информация передавалась и раньше, но сейчас она будет предоставляться гораздо быстрее и станет более полной.

Ранее власти Москвы утвердили новую кадастровую оценку недвижимости. В среднем кадастровая стоимость жилой недвижимости в столице на 2024 год выросла на 21%.

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