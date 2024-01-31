Российских нефтяников уличили в недостаточных поставках топлива

Несколько крупных нефтяных компаний поставляют топливо в недостаточных количествах, таким образом, не исполняя полностью рекомендации о дополнительных поставках внутри российского рынка. С такими данными выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает ТАСС.

«Однако в настоящее время ряд вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) не выполняют рекомендации в полном объеме», — говорится в сообщении.

Представитель службы предупредил, что такие действия со стороны нефтяников могут привести к нарушению критериев регулярности и равномерности продаж топлива через биржу.

В ФАС заверили, что соблюдение обязательных нормативов продаж топлива через биржу является важной составляющей для удовлетворения спроса внутри страны.

В сообщении ведомства уточняется, что Минэнерго России также каждый месяц информирует нефтяные компании о рекомендациях с целью соблюдения дополнительных поставок топлива на внутренний рынок.

В ноябре 2023 года ФАС направила крупнейшим нефтяным компаниям в Москве предупреждения о недопустимости необоснованного повышения цен на бензин. Служба пригрозила ответными мерами в случае несоблюдения этого требования.

Ранее сообщалось, что на автозаправках в России могут запретить продажи только премиального топлива.