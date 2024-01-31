Размер текста
А
А
А

Российских нефтяников уличили в недостаточных поставках топлива

ФАС: ряд нефтяных компаний поставляют недостаточно топлива на рынок России

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Несколько крупных нефтяных компаний поставляют топливо в недостаточных количествах, таким образом, не исполняя полностью рекомендации о дополнительных поставках внутри российского рынка. С такими данными выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает ТАСС.

«Однако в настоящее время ряд вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) не выполняют рекомендации в полном объеме», — говорится в сообщении.

Представитель службы предупредил, что такие действия со стороны нефтяников могут привести к нарушению критериев регулярности и равномерности продаж топлива через биржу.

В ФАС заверили, что соблюдение обязательных нормативов продаж топлива через биржу является важной составляющей для удовлетворения спроса внутри страны.

В сообщении ведомства уточняется, что Минэнерго России также каждый месяц информирует нефтяные компании о рекомендациях с целью соблюдения дополнительных поставок топлива на внутренний рынок.

В ноябре 2023 года ФАС направила крупнейшим нефтяным компаниям в Москве предупреждения о недопустимости необоснованного повышения цен на бензин. Служба пригрозила ответными мерами в случае несоблюдения этого требования.

Ранее сообщалось, что на автозаправках в России могут запретить продажи только премиального топлива.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами