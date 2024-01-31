В Венгрии осудили свободный ввоз товаров с территории Украины

В Министерстве сельского хозяйства Венгрии заявили, что Еврокомиссия решением продлить свободный ввоз товаров с Украины бросает в беде европейских фермеров, не предлагая решения проблем, вызванных наплывом украинского зерна на рынки стран ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства Иштвана Надя, Брюссель бросил в беде восточноевропейских фермеров, поскольку планирует продлить автономную меру по либерализации торговли, предоставленную Украине, до июня 2025 года, не предлагая никакого решения проблем, вызванных импортом украинского зерна.

Министр считает, что подобное решение поставит под угрозу стабильность сельского хозяйства и будущее фермеров Евросоюза.

До этого министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что отмена пошлин и либерализация торговли с Украиной в целом, введенная в 2022 году, приносит выгоду Киеву и несет издержки польским фермерам, их и других специалистов на рынках Европы необходимо обезопасить.

По словам Секерского, в данный момент власти Польши ведут переговоры с Еврокомиссией и Киевом по поводу ограничения импорта товаров с Украины на рынки Европы.

Ранее фермерские протесты прошли в Италии.