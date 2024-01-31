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Курс доллара на закрытии биржи превысил 90 рублей

Курс доллара превысил 90 рублей на закрытии Мосбиржи впервые за три недели

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

На закрытии Мосбиржи в среду, 31 января, курс доллара достиг 90,02 рубля. Об этом сообщается на сайте площадки.

Подчеркивается, что в последний раз торги завершились на уровне 90 рублей 8 января, учитывая все рабочие дни, когда объем продажи и покупки иностранной валюты выше, то подобная ситуация наблюдается впервые с начала 2024 года.

На момент закрытия торгов 31 января курс евро составил 97,58 рубля. Последний раз на подобном значении он находился 10 января.

До этого руководитель Центра макроэкономического анализа Россельхозбанка Максима Петроневича заявил, что замедление роста потребительских цен в России в ноябре-декабре 2023 года до 1,11% и 0,73% месяц к месяцу соответственно создало предпосылки для завершения цикла повышения ключевой ставки Центрального банка России.

По его мнению, на ближайшем заседании 16 февраля регулятор скорее всего оставит ключевую ставку без изменений на уровне 16% годовых. Но замедление инфляции делает возможным более раннее снижение ставки, чем в конце 2024 года, которое ожидалось ранее.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

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