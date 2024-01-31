Стало известно о росте стоимости топлива в России

Биржевые цены на бензин в России в январе выросли на четверть на фоне опасений дефицита предложения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Как следует из данных биржи, стоимость Аи-92 увеличилась на 26,3%, до 51,1 тыс. рублей за тонну, Аи-95 — на 24,2%, до 54,5 тыс. рублей за тонну, пишет агентство.

Рост цен начался после сообщений о выходе в ремонт установки на Нижегородском НПЗ «ЛУКОЙЛа». Это вызвало опасения о возможном дефиците бензина. Позже вице-премьер Новак заверил, что ситуация на рынке стабильная, а другие компании готовы нарастить поставки топлива.

В то же время стоимость зимнего дизельного топлива в январе снизилась на 14%, до 58,7 тыс. рублей за тонну на фоне профицита предложения. Цены на летнее и межсезонное ДТ выросли незначительно.

До этого глава «Газпром нефти» Александр Дюков подчеркнул, что текущий профицит предложения на рынке делает введение новых возможных ограничений на вывоз топлива из РФ излишними.

Ранее перевозчики пожаловались властям на рост цен топлива после отмены экспортных ограничений.