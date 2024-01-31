Глава «Почты России» заявил о снижении долговой нагрузки

«Почта России» снизила долговую нагрузку более чем на 20 млрд рублей за 2023 год. Об этом РИА Новости заявил гендиректор компании Михаил Волков.

По его словам, по итогам прошлого года «Почта России» выйдет на операционную прибыль по показателю EBITDA. К 2024 году компания рассчитывает получить и чистую прибыль. За январь – сентябрь 2022 года чистый убыток «Почты России» составил 2,6 млрд рублей по РСБУ, сократившись почти в 8 раз в годовом выражении.

Руководитель компании также прокомментировал план по оптимизации работы «Почты», который ранее обозначил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Стратегия есть, обсуждаем ее с членами совета директоров». «Конечно, мы будем ее, скажем так, «публичить» только после того, как мы пройдем внутренние обсуждения. Я надеюсь, что до конца I квартала (представим) — сказал Волков.

В начале сентября спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о финансовых проблемах «Почты России» и необходимости проверки компании правоохранительными органами. Минфин не планирует выделять ей дополнительное финансирование до завершения аудита. «Почта России» в свою очередь запросила докапитализацию на 20-30 млрд рублей, но власти не захотели покрывать ее долги за счет ФНБ.

Ранее бизнес предложил альтернативу инфраструктурному платежу для «Почты России».