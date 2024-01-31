Банк России повысил официальные курсы доллара и евро

Банк России повысил официальные курсы евро и доллара на 1 февраля. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Курс американской валюты вырос до 89,67 рубля с 89,28 рубля, европейской — до 97,11 рубля с 96,79 рубля.

Курс юаня на четверг установлен на уровне 12,46 рубля (+0,4%).

На прошлой неделе в Центробанке заявили, что не планируют управлять курсом рубля в период инфляционного таргетирования. Курс формируется под воздействием рыночных факторов. Задача регулятора — обеспечивать финансовую стабильность, подчеркнули в ЦБ.

До этого сообщалось, что за рубежом заинтересовались обменом замороженных активов с российскими инвесторами. Успех проекта во многом будет зависеть от того, согласятся ли участвовать в обмене иностранные инвесторы со средствами на счетах типа С, за счет которых планируется производить выкуп.

Ранее стало известно, что россияне начали отказываться от кредитных карт.